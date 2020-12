Robinho, confermata in appello la condanna a 9 anni per stupro di gruppo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riportato dal Corriere della Sera, la Corte d’appello di Milano ha confermato le condanne a 9 anni di carcere per l’ex attaccante del Milan Robinho e per un suo amico, Ricardo Falco, per violenza sessuale di gruppo su una ragazza albanese che all’epoca dei fatti, nel 2013, aveva 23 anni. Di recente il Santos, squadra brasiliana dove Robinho era tornato a giocare per chiudere la carriera, lo ha messo fuori rosa perché in Brasile nei mesi scorsi si è tornato a parlare del processo milanese e sono state pubblicate intercettazioni dell’inchiesta sulla violenza che hanno scatenato reazioni e polemiche.

Secondo le indagini, l’ex giocatore del Milan e i suoi complici (altri quattro irreperibili), la sera del 22 gennaio 2013 avrebbero fatto bere la ragazza fino al punto da renderla incosciente e poi l’avrebbero violentata a turno, senza che lei potesse opporsi, in un guardaroba del Sio Cafè, un noto locale della movida milanese, dove la giovane si era recata per festeggiare il suo compleanno con alcune amiche.

IN CASO DI ADDIO A DONNARUMMA, ECCO CHI SARA’ IL SOSTITUTO>>>