Roback, ecco il nuovo gioiellino del Milan: gol e skills (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Nel corso dell’amichevole odierna contro il Novara, i tifosi del Milan hanno avuto il piacere di ammirare il giovane Emil Roback. Ma chi è costui? Esterno d’attacco classe 2003, Roback arriva dall’Hammarby, vi dice qualcosa? Sì, è proprio la squadra di cui Zlatan Ibrahimovic detiene il 25 % delle quote societarie. Del giovane talento si dice un gran bene, ed oggi ha dimostrato quanto siano fondate queste voci.

Se poi, dopo soltanto pochi minuti di gioco, anche Rafael Leao impazzisce per te, allora ci si potrebbe trovare davanti un predestinato. Roback, a ben vedere, somiglia moltissimo al portoghese come modo di giocare, sia come posizione in campo che come movenze. Vedere per credere.

Il Milan spera davvero di aver pescato bene da Ibra: le premesse non sembrano affatto negative.

