Riapertura stadi, Ricciardi (OMS): “Impensabile al momento”

Riapertura stadi lontana

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Walter Ricciardi, noto virologo membro dell’OMS, ha parlato della possibile riapertura degli stadi. Le sua dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Tg 24’: “Come consiglieri e tecnici, con questa circolazione del virus abbiamo privilegiato la riapertura delle scuole, rimettendo in circolazione 10 milioni di persone all’interno di ambienti chiusi, ma non è pensabile aprire a migliaia di persone negli stadi. Ora non è pensabile, sarà pensabile se effettivamente continueremo a tenere la circolazione del virus sotto controllo”.

