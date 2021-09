Rebic, rabbia e gol: ora il Milan ha il suo trascinatore | News

Il Corriere della Sera esalta Ante Rebic, attaccante del Milan. Il croato, in assenza di Ibrahimovic e Giroud, sta trascinando la squadra

Anche Pioli ha parlato di Rebic al termine della partita contro la Juventus: "Ha grandissima intensità e qualità, gioca in tutti i ruoli, ci sta dando una mano con Giroud e Ibrahimovic fuori, ha giocate importanti che rompono le partite". Dichiarazioni importanti da parte di un allenatore che l'ha gestito in maniera impeccabile. Intanto Dalic , commissario tecnico della Croazia, non ha convocato l'attaccante per le gare contro Cipro e Slovacchia.

Non è la prima volta, visto che Rebic non è stato convocato neanche a settembre. Il motivo? Vecchie ruggini con l'allenatore risalenti all'Europeo, quando alcune critiche del giocatore avevano fatto infuriare Dalic. Rebic è anche questo: si scalda facilmente, poco incline alla diplomazia, ma quando è in forma fa la differenza. Ad esempio contro la Juventus ha già segnato 4 gol in 6 partite. Sicuramente c'è da migliorare dal punto di vista caratteriale, ma in questo momento Rebic è l'uomo in più di questo Milan.