Rebic: “Milan? Non volevo andare via senza avere un’occasione”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ante Rebic, calciatore del Milan, nell’intervista rilasciata a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della sua stagione rossonera.

"Con Giampaolo non ho mai parlato. Quando a gennaio sono andato a Francoforte per vendere la mia casa e i giornali invece hanno scritto che tornavo all'Eintracht, ho detto: "Voglio fare quattro-cinque partite di fila al Milan. Se le giocherò male, vorrà dire che questo non è il mio livello e sarò il primo a dire che non posso rimanere". Non volevo andar via senza avere un'occasione. Quando questa è arrivata, l'ho presa".