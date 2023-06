Real Madrid squadra con più valore: Milan quattordicesimo

Milan, quanto vali?

Forbes ha stabilito la classifica dei club con più valore al Mondo. In testa c'è il Real Madrid. Cifre alla mano, i Blancos guidano la speciale graduatoria grazie a un valore di 6,07 miliardi di dollari. Seguono Manchester United con 6 miliardi e Barcellona con 5,51 miliardi. Per quanto riguarda le squadre italiane, tutte fuori dalla top 10, è la Juventus a piazzarsi meglio con un valore di 2,16 miliardi all'undicesimo posto. Più indietro invece il Milan (14.mo a 1,4 miliardi), l'Inter (16.ma a 1,03 miliardi) e la Roma (27.ma a 724 milioni). LEGGI ANCHE: Milan, Maldini pesca in casa Lens per la difesa >>>