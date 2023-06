Real Madrid, l’ex Milan Brahim Diaz verrà presentato al Bernabeu | News

Brahim Diaz, ex calciatore del Milan, verrà presentato dal Real Madrid come un nuovo acquisto all'Estadio Santiago Bernabeu

Tra i calciatori che hanno lasciato il Milan al termine della stagione non c'è stato solo Zlatan Ibrahimovic, che ha annunciato il proprio ritiro durante la commovente cerimonia al termine del match contro l'Hellas Verona. Anche Brahim Diaz, però, nel corso del prossimo campionato non sarà un calciatore rossonero, dal momento in cui il Real Madrid ha deciso di riportarlo in Spagna.