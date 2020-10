Ravezzani: “Se il Milan non ha più torti arbitrali, c’è un perché”

La teoria di Ravezzani

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Spesso e volentieri il Milan, nel corso della scorsa stagione, si è lamentato di alcuni torti arbitrali subiti in campionato. Episodi che, secondo il giornalista di TeleLombardia Fabio Ravezzani, sarebbero scomparsi. Una testimonianza sarebbe la mancata espulsione di Franck Kessie durante il derby contro l’Inter. C’è un motivo ben preciso che avrebbe favorito questa condizione. Ecco la teoria esposta attraverso il proprio profilo Twitter: “L’ascendente di Ibrahimovic sugli arbitri è evidente. Il Milan non ha più subìto certi torti che ne avevano caratterizzato le ultime stagioni da quando c’è lo svedese. Pare una sciocchezza, ma non lo è: il carisma del campione condiziona un po’ il direttore di gara a proprio favore”.

