Rangnick: dal Milan alla Germania. Il clamoroso scenario | News

Ultime Notizie Milan News: nuovo ruolo per Rangnick?

MILAN NEWS RANGNICK – Joachim Low è in discussione. Non può essere altrimenti visto l’incredibile sconfitta di ieri contro la Spagna per 6 a 0 nella partita di Nations League.

A tal proposito riportiamo le parole dello stesso commissario tecnico, apparso ovviamente molto turbato dopo la sconfitta contro gli iberici “Difficile spiegare una sconfitta del genere in una giornata nera come la pece. Non ha funzionato proprio niente, non salvo nulla. Dopo lo 0-1 abbiamo buttato via tutti i nostri concetti di gioco, non ho visto né organizzazione né comunicazione. Un ritorno in Nazionale di Muller, Humels e Boateng? Abbiamo fiducia nei nostri giocatori. Ma oggi abbiamo visto che non siamo ancora al punto in cui speravamo di essere. Dobbiamo analizzare i motivi”.

SportBild ha fatto il punto della situazione. E’ difficile che si arrivi ad un esonero immediato, ma in estate con ogni probabilità ci sarà un avvicendamento sulla panchina tedesca, anche se Low ha un contratto fino al 2022. La federazione tedesca, infatti, vuole dare una scossa dopo una sconfitta così umiliante, e dunque, stando alle ultime indiscrezioni, il posto di Low è sempre più a rischio.

Tra i possibili candidati per la successione c'è anche Ralf Rangnick. Il tecnico tanto chiacchierato, che nei mesi scorsi è stato ad un passo dal Milan, potrebbe dunque avere questa grande opportunità. Il primo nome sulla lista è tuttavia quello di Hans-Dieter Flick, ma non sarà facile liberarlo dal Bayern Monaco, con cui ha un contratto in scadenza nel 2023. Attenzione anche a Tomas Tuchel, che in scadenza andrà in scadenza con il Psg di Leonardo.