Ranadivé investe nel Milan? Dall’NBA al calcio: ecco chi è il magnate indiano

Nelle ultime ore la redazione di 'Sport Mediaset' ha accostato il nome di Vivek Ranadivé al Milan . Non un nuovo nome di calciomercato buono per rinforzare la trequarti o la difesa, ma un potenziale investitore che si affianchi a RedBird prima del closing che avverrà a settembre. Ma chi è il magnate indiano che potrebbe investire nel club rossonero?

Come sottolinea 'Calcio e Finanza' 'Ranadivé ha lasciato l’India da ragazzo per studiare a Cambridge , facendo fortuna nel mondo della tecnologia, prima con Teknekron e poi con la fondazione di TIBCO nel 1997, azienda specializzata nella produzione di software per le aree dell’integrazione.

L’azienda ha digitalizzato Wall Street e la cosa gli è valsa il nome di “Mr. Real Time” per il suo ruolo nel portare le informazioni giuste nel posto giusto al momento giusto. Tra le altre operazioni degne di nota, nel 2016 l'uomo ha collaborato con l’Università della California per dare vita a Bow Capital , un fondo d’investimento.

Ranadivé, inoltre, vanta un legame molto stretto dal punto di vista sportivo. Nel 2010 diventa co-proprietario e vicepresidente dei Golden State Warriors, club campione in carica NBA. In seguito cede le sue quote e nel 2013 diventa azionista di maggioranza dei Sacramento Kings, altro club NBA. Ora la voglia di investire nel calcio dopo il tentativo di acquistare il Chelsea non andato a buon fine. Questa volta ce la farà? Intanto, secondo 'Sport Mediaset', i colloqui sarebbero molto ben avviati. Difesa, due piste calde per il Milan: le ultime news di mercato >>>