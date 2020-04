Rafael Leao e il risarcimento allo Sporting: Jorge Mendes al lavoro

NEWS MILAN – In Portogallo continuano a parlare di Rafael Leao. Il quotidiano Record apre la sua prima pagina con l’attaccante del Milan, che con ogni probabilità sarà costretto a pagare 16,5 milioni di euro allo Sporting Lisbona. L’ex Lille si era svincolato, in maniera unilaterale, dalla società biancoverde nell’estate 2018 in seguito delle aggressioni subite dallo Sporting Lisbona da parte di alcuni tifosi che fecero irruzione nel centro sportivo della squadra, minacciando i calciatori.

Rafael Leao, che crede di essere stato mal consigliato da suo padre e uomo d'affari, Nelson Almeida, sta ricevendo un forte aiuto da parte di Jorge Mende, che sarebbe in contatto con Milan e Lille per convincere i due club ad aiutare il calciatore a pagare il risarcimento.

