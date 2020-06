Rafael Leao, dove sei? Il portoghese è stato bocciato da Pioli

MILAN NEWS – Dov’è finito Rafael Leao? E così che apre Tuttosport in edicola questa mattina. Certo, bisogna dare tempo a un ragazzo così giovane di crescere e di maturare, ma è altrettanto vero che viene chiedersi dove sia finito l’attaccante acquistato dal Milan la scorsa estate, sottratto tra l’altro a una folta concorrenza.

Rafael Leao doveva essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti rossonera della scorsa estate, visti i 30 milioni di euro spesi (23 più il cartellino del difensore Thiago Djalo, valutato 5), ma le cose non sono andate nella maniera sperata. L’esclusione da parte di Stefano Pioli dall’undici titolare nella partita di venerdì scorso contro la Juventus è un’ulteriore conferma. Nonostante le assenze per squalifica di Ibrahimovic e Theo Hernandez il portoghese è partito dalla panchina, ma anche quando è entrato non ha lasciato traccia, anche se va detto che non era facile emergere in una partita che è stata decisivamente in salita fin dall’inizio.

A parlare dell’ex Lille è stato anche lo stesso Pioli al termine della semifinale di Coppa Italia: “Se Rafael Leao poteva incidere di più? Sicuramente sì perchè ha le caratteristiche giuste per sfruttare al meglio gli spazi e le ripartenze. Deve lavorare con più intensità“. Se non è una bocciatura, poco ci manca. Il tecnico, a meno di clamorosi stravolgimenti, anche contro il Lecce schiererà titolare Rebic, con Rafael Leao ancora in panchina. Insomma, il portoghese deve fare di più, altrimenti l’obiettivo di prendersi il Milan diventerà sempre più complicato. INTANTO SONO ORE IMPORTANTI PER IL RECUPERO DI IBRAHIMOVIC. ECCO PERCHE’, CONTINUA A LEGGERE >>>