Rafael Leao devastante anche contro la Roma: i numeri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una prestazione da migliore in campo per Rafael Leao, anche contro la Roma. Numeri straordinari del giovane portoghese in queste ultime giornate di Serie A. Ricordiamo che oltre ai due assist di ieri per Ibrahimovic e Saelemaekers, Leao era stato devastante anche nel derby contro l’Inter nell’assist a Ibra.

I colleghi di Kickest hanno reso noto alcuni numeri di Rafael Leao: 3 assist in 228 minuti giocati; dribbling riusciti: 61,5%, ovvero 8 su 13 tentati; creato 3 grandi occasioni, 4 passaggi chiave e 4 cross.

Stupisce, sempre in positivo, anche in fase difensiva: 9 palloni recuperati e 19 contrasti vinti (e 22 persi).

Il lavoro tattico su di lui, fatto da Pioli è straordinario. Poi l’apporto di Ibra, e dei compagni, che lo aiutano probabilmente anche mentalmente. Speriamo che il portoghese continui così, il Milan ha bisogno della sua imprevedibilità e freschezza per tornare in Champions League.

