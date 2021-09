Qatar 2022 – Italia-Bulgaria 1-1: prestazione opaca per Florenzi

Alessandro Florenzi, esterno del Milan, ha giocato 64 minuti nel match Italia-Bulgaria. Una partita non esattamente esaltante...

L'Italia campione d'Europa non va oltre il pari per 1-1 nel match contro la Bulgaria, valido per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Il CT Roberto Mancini ha mandato in campo il nuovo giocatore del Milan dal primo minuto, impiegandolo come terzino destro. Non esaltanti i 64 minuti disputati, con l'ex Roma e Psg che non è esente da colpe in occasione del gol della Bulgaria. Florenzi, infatti, ha lasciato passare con troppa facilità Despodov, bravo poi a servire Iliev per il pareggio definitivo. Il rossonero poteva spendere una giusta ammonizione e commettere un fallo tattico. Inoltre, nel corso della partita, si registrano alcuni cross fuori misura. Tiemoué Bakayoko si è presentato in conferenza stampa: queste tutte le sue dichiarazioni