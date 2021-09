Qatar 2022 – Francia, 90 minuti per Theo Hernandez. Maignan in panchina

Theo Hernandez gioca 90 minuti al suo debutto con la Francia. Soltanto panchina per il portiere del Milan Mike Maignan

Dopo aver inseguito la nazionale per diversi mesi, Theo Hernandez ha finalmente raggiunto il suo obiettivo. Il giocatore del Milan, in occasione di Francia-Finlandia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, ha giocato per 90 minuti. IL CT Didier Deschamps lo ha utilizzato come esterno a tutta fascia in un 3-4-1-2. L'altro rossonero Mike Maignan, invece, è rimasto in panchina. Le gerarchie non cambiano: il titolare al momento è Hugo Lloris. Le Top News di oggi sul Milan: futuro Castillejo, retroscena Asensio e tanto altro