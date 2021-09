Qatar 2022 – Danimarca-Israele, Kjaer in gol: ecco il colpo di testa (Video)

Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, ha firmato il gol del momentaneo 2-0 nella partita tra Danimarca e Israele: ecco il video

Impeccabile in difesa e non solo. Simon Kjaer, in occasione di Danimarca-Israele, ha segnato il gol del momentaneo 2-0. Bellissimo il cross partito dal piede di Daniel Wass, che pesca benissimo il difensore centrale del Milan, altrettanto bravo a direzionare, di testa, la palla all'angolino alla destra del portiere. Per il classe 1987 si tratta del quinto gol in Nazionale, l'ultimo risaliva addirittura al 2016. Ecco il video. Le Top News di oggi sul Milan: futuro Castillejo, retroscena Asensio e tanto altro