PSG nel mirino della UEFA per il mancato rispetto del FFP

Il PSG è ancora una volta sotto i riflettori per le questioni finanziarie. La Liga aveva denunciato il club francese per come operava in sede di calciomercato e, più specificamente, con i contratti dei giocatori. In particolare per l'accordo con Kylian Mbappé. Mercoledì, 'L'Équipe' ha riferito che i conti del PSG sono stati nuovamente esaminati dalla UEFA. Il giornalista Etienne Moatti ha spiegato che "il PSG ha dovuto rispondere a una 'richiesta di informazioni' sui suoi conti da parte di esperti di fair play finanziario dell'organismo di controllo per i club della UEFA" (ICFC).