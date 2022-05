PSG, licenziato Leonardo: manca soltanto l’ufficialità | Ligue 1 News

Il PSG ha deciso di esonerare Leonardo dal suo incarico di direttore sportivo. Paga l'annata fallimentare in Champions League. Le ultime

Il PSG ha licenziato Leonardo Nascimento de Araújo , ex calciatore, allenatore e dirigente del Milan che, dall'estate 2019 , era tornato nel club parigino con il ruolo di direttore sportivo.

Già nella Capitale francese dal 2011 al 2013 , Leonardo era tornato a lavorare nel PSG dopo la sua esperienza rossonera: ieri, però, il patron Nasser Al-Khelaïfi , entusiasta per il rinnovo del contratto di Kylian Mbappé , gli ha comunicato la decisione di esonerarlo dal suo incarico.

Proprio il rinnovo della stella francese, con un contratto fino al 30 giugno 2025 a cifre fuori da ogni logica, unitamente alla stagione fallimentare del PSG in Champions League, sarebbero state le cause della rottura tra Leonardo e il PSG dei qatarioti. Oltre a Leonardo, secondo quanto rivelano in Francia, sarà presto allontanato anche il tecnico argentino Mauricio Pochettino.