Psg, Donnarumma: “Due giorni non semplici. Ne uscirò più forte”

Gianluigi Donnarumma, ex del Milan e portiere del Psg, ha scritto un post su Instagram dopo l'eliminazione dalla Champions League

Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg, è nell'occhio del ciclone. L'ex Milan è stato molto criticato dai media francesi dopo l'errore che è costato il primo gol di Benzema. Gigio, dopo qualche giorni di silenzio, ha scritto questo post su Instagram: "L’eliminazione dalla Champions è stata un duro colpo. I due giorni passati non sono stati semplici, ma è proprio da questi momenti di difficoltà che si viene fuori più forti. Ora bisogna pensare al presente, a vincere la Ligue, dando tutto come ho sempre fatto per questa maglia, per questo Club e per i nostri tifosi. Ripartiamo subito insieme! Allez Paris". Intanto per il Milan spunta un nome inaspettato a costo zero.