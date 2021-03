Pres. Pro Sesto: “Maldini? Gioca non per il suo cognome, ha lavorato”

Gabriele Albertini, presidente della Pro Sesto, ha parlato di Christian Maldini, figlio di Paolo, e del peso del suo cognome

Gabriele Albertini, presidente della Pro Sesto, ha parlato di Christian Maldini, figlio di Paolo, e del peso del suo cognome. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Con Paolo abbiamo un rapporto di cortesi e rispetto di ruoli e figure, anche perché con il Milan cerchiamo collaborazione. Christian è un capitolo a sè, non fa pesare il cognome che porta e lo spazio che ha conquistato dopo una prima parte in cui non giocava molto, se l'è guadagnato sul campo: per lui questo deve essere motivo di orgoglio. Ha lavorato ed è stato premiato".