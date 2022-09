Premier League – Ufficiale: il Chelsea ha esonerato Tuchel | News

Thomas Tuchel non è più il manager del Chelsea. Il club londinese lo ha esonerato dopo la sconfitta (0-1) in casa della Dinamo Zagabria

Secondo esonero di giornata per 'colpa' della Champions League dopo quello di Domenico Tedesco al RB Lipsia . Il Chelsea , infatti, ha comunicato di aver sollevato dall'incarico di manager dei 'Blues' il tedesco Thomas Tuchel , vincitore della Champions nel 2021 con la squadra londinese.

Fatale la sconfitta rimediata ieri dal Chelsea allo stadio 'Maksimir' contro la Dinamo Zagabria ( 0-1 ) nella prima partita del Girone E della Champions, quello che vede impegnati anche Milan e Salisburgo . "I nuovi proprietari, a 100 giorni dall'acquisizione del club, hanno ritenuto che sia il momento giusto per questa transizione", la motivazione dell'esonero di Tuchel espressa nel comunicato ufficiale pubblicato dal Chelsea sui propri canali.

Lo staff tecnico dei 'Blues' si occuperà della conduzione della Prima Squadra nelle prossime gare e la società 'si farà sentire' soltanto nel momento in cui avrà trovato l'accordo con un nuovo manager. Tuchel, senza dubbio, ha pagato anche l'avvio incerto in Premier League, con il sesto posto momentaneo e già 2 sconfitte in 6 partite. Salisburgo-Milan 1-1: le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>