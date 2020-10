Post Milan-Spezia, 10 curiosità statistiche sul match

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La netta vittoria del Milan contro lo Spezia è la terza consecutiva in Serie A. Ecco 10 curiosità statistiche sul match di San Siro riportate dai colleghi di acmilan.com:

1) Il Milan ha vinto tutte le prime 3 gare stagionali di Serie A senza subire alcun gol per la terza volta nella sua storia, dopo il 1971/72 (con Nereo Rocco alla guida) e il 1952/53 (con Mario Sperone). I rossoneri hanno vinto tutte le prime tre gare stagionali di Serie A per la seconda volta nel XXI secolo, dopo il 2006/07.

2) Il Milan è rimasto imbattuto in quindici partite di fila in campionato per la prima volta da marzo 2007.

3) L’ultima volta che il Milan aveva sempre mantenuto la porta inviolata nelle prime tre gare stagionali di Serie A risaliva al 1993/94. Più in generale le ultime squadre a riuscirci erano state Juventus e Roma nel 2014/15.

4) Il Milan ha schierato una squadra titolare con un’età media di 22 anni e 287 giorni, la più bassa in Serie A dalla stagione 2004/05 (da quando Opta dispone di questo dato).

5) Il Milan è la prima squadra a schierare ben 7 giocatori titolari nati a partire dallo 01/01/1999 in un match nei top-5 campionati europei.

6) Prima doppietta in carriera per Rafael Leão tra Serie A e Ligue 1. Tutte le otto reti del portoghese in Serie A sono state segnate nel corso del secondo tempo.

7) Theo Hernández è il difensore più giovane ad aver segnato almeno sette gol a partire dalla scorsa stagione nei top-5 campionati europei.

8) Nelle ultime 12 partite con il Milan in tutte le competizioni Hakan Çalhanoğlu ha preso parte a 17 gol (8 reti + 9 assist).

9) Prima di Jens Petter Hauge, l’ultimo norvegese a giocare in Serie A con la maglia rossonera era stato Steinar Nilsen nel maggio 1998.

10) Lorenzo Colombo (18 anni e 210 giorni) è il giocatore più giovane del Milan a partire titolare in Serie A da Manuel Locatelli (18 anni e 126 giorni vs Roma il 14/05/16 ).

LE VIDEO PAGELLE DI MILAN-SPEZIA >>>