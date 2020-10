Polonia-Italia, la probabile formazione di Mancini per la Nations League

Ultime Notizie Milan: Polonia-Italia, la probabile formazione

MILAN NEWS – Manca poco ormai a Polonia-Italia, terza giornata di Nations League. Pochi giorni fa è arrivato il secco 6-0 alla Moldavia in amichevole, ora si cercano conferme. Due anni fa, sul campo dei polacchi Cristiano Biraghi decise la partita con un gol all’ultimo minuto. Ora l’obiettivo è difendere il primo posto nel Gruppo 1 della Lega A per salire nel ranking FIFA, soprattutto in vista del sorteggio delle qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar.

Dopo tanti esperimenti, quindi, Roberto Mancini è pronto a rilanciare i “big” nella formazione titolare di domani. L’Italia vive un ottimo momento con 12 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 14 partite, conditi da 40 gol fatti e 5 subiti. Nell’ultimo allenamento svolto a Coverciano, prima di partire per Venezia, da dove c’è il volo per Danzica, il CT ha provato questo undici: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Barella; Pellegrini, Immobile, Chiesa.

