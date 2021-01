Polonia, Giampaolo nuovo allenatore? La risposta di Boniek / News

Giampaolo allenatore della Polonia? La verità

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Dopo l'avventura negativa al Milan, che gli è costata la panchina dopo sole sette giornate, Marco Giampaolo ha provato a rilanciarsi alla guida del Torino. Missione fallita per il tecnico, che è stato sollevato dall'incarico dalla dirigenza granata dopo 18 giornate di Serie A, lasciando la squadra nelle zone basse della classifica. Contemporaneamente a questa decisione, nei giorni scorsi, sono arrivate delle voci riguardo un possibile interesse della Polonia dopo l'esonero di Jerzy Brzęczek. L'indiscrezione, però, sembra destinata a rimanere tale. Zbigniew Boniek, presidente della Federazione polacca, a tale possibilità ha risposto, ai microfoni di 'Tuttosport', con un secco "Non c'è nulla di vero, Giampaolo non ci interessa". Discorso chiuso prima di iniziare…