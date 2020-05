Piatek, gol decisivo in Lipsia-Hertha Berlino (VIDEO)

ULTIME NEWS – La Bundesliga è ripartita, con tutte le precauzioni per evitare problemi di contagio al coronavirus. Ma Krzysztof Piatek ricomincia con fatica: basso minutaggio e zero gol. L’attaccante ex Milan, passato all’Hertha Berlino lo scorso gennaio, non ha avuto una ripartenza particolarmente positiva. Basso minutaggio e nessun gol.

Oggi però Piatek, in Lipsia-Hertha Berlino, ha segnato il gol decisivo. All’82’ ha aiutato la sua squadra a raggiungere il pareggio, ottenendo il 2-2 finale. Il polacco ex Milan ha segnato su calcio di rigore: destro imparabile per Peter Gulacsi nell’angolino in basso a sinistra. Piatek non ha giocato da titolare, ma è subentrato al 72′ al posto di Vladimir Darida.

TABELLINO LIPSIA-HERTHA BERLINO 2-2

Marcatori: 10′ Grujic (H), 24′ Klostermann (L), 68′ aut. Jarstein (L), 82′ rig. Piatek (H)

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Adams, Sabitzer; Laimer, Olmo (58′ Lookman); Nkunku (66′ Angelino), Werner; Schick. All. Nagelsmann

HERTHA BERLINO (4-2-3-1): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt (11′ Mittlestadt); Skjelbred (77′ Ngankam), Grujic; Lukebakio (72′ Dilrosun), Darida (72′ Piatek), Cunha; Ibisevic (77′ Meyer). All. Labbadia

Ammoniti: Pekarik (H), Halstenberg (L), Torunarigha (H)

Espulsi: Halstenberg (L)

