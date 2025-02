(fonte: acmilan.com) - Di nuovo in campo, pronti a una reazione. Il Milan Futuro torna a giocare per mettersi alle spalle la sconfitta interna con la Lucchese: l'appuntamento è per sabato 15 febbraio alle 15.00 contro la Pianese, partita valida per la 27ª giornata di Serie C Now, Girone B. Un test difficile contro una squadra che sta vivendo un ottimo momento di forma, e che non perde in casa da inizio dicembre. Con orgoglio e voglia di reagire, ci avviciniamo al calcio d'inizio con la nostra consueta Match Preview.