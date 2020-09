Perinetti: “Il Milan vincerà in Europa League. Tonali impressionante”

MILAN NEWS – Il Milan fa sul serio e vuole ripetere il percorso in campionato del periodo post-lockdown. Si punta in alto, con anche un’Europa League da giocare. Sul mercato Paolo Maldini si sta muovendo in questo senso e sta ricevendo grandi complimenti dagli addetti ai lavori, tra cui Sandro Perinetti, direttore sportivo del Brescia, con cui ha appena trattato il passaggio in rossonero di Sandro Tonali. Il DS delle Rondinelle ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva così proprio del centrocampista classe 2000: “È impressionante per personalità dentro e fuori dal campo. Non ha problemi ad affrontare giocatori molto più grandi di lui. Ha unito la questione professionale alla questione di cuore. Ha regalato la maglia a Cellino, che gli ha permesso di trasferirsi”.

Anche per il Milan, poi, parole di elogio: “L’ho visto bene, non avrà problemi in Europa League. È una squadra che ha assimilato bene gli schemi di Pioli e con Ibra ha ripreso personalità. Con la squadra che costruirà con questo mercato, credo possa tornare in Champions, la casa del Milan”.

