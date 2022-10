Pausa Mondiali, il Milan vola a Dubai: allenamenti e due amichevoli inglesi

Tra calciatori che vanno in Qatar e quelli che restano: ecco il programma del Milan in vista della pausa per i Mondiali

Renato Panno

'Gazzetta.it' ha parlato del programma del Milan in vista della sosta per il Mondiale in Qatar. Cosa faranno i rossoneri in quel periodo? Innanzitutto diversi giocatori della rosa parteciperanno alla competizione di calcio più importante al mondo: la Francia chiamerà Theo Hernandez, Olivier Giroud e forse Mike Maignan, ancora alle prese con il percorso riabilitativo post-infortunio. Altri, come Fikayo Tomori e Charles De Ketelaere, stanno lottando per ottenere una chiamata dai rispettivi CT. Il gruppo azzurro, ovviamente, rimarrà purtroppo fuori dalla rassegna e resterà agli ordini di Stefano Pioli.

Il programma — Dopo la partita contro la Fiorentina ci sarà un meccanismo simile a quello estivo: vacanze per staccare, poi un mini-ritiro per tornare in forma in vista della gara contro la Salernitana, in programma il 3 gennaio all'Arechi. Il Milan, dal 10 al 20 dicembre, sarà a Dubai, dove si allenerà al caldo, sarà impegnata in qualche evento commerciale e disputerà due amichevoli, probabilmente contro Liverpool e l'Arsenal. Milan, Pioli verso il rinnovo. Ballottaggio Brahim-De Ketelaere.