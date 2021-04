Pasqual: “Bennacer? All’Empoli mi chiedevo cosa ci facesse in Serie B”

Manuel Pasqual, ex compagno di Ismael Bennacer, ha parlato del centrocampista del Milan ai tempi dell'Empoli. Questo il suo ricordo

Manuel Pasqual, ex compagno di Ismael Bennacer, ha parlato del centrocampista del Milan ai tempi dell'Empoli. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Bennacer? Arrivò a Empoli, eravamo in Serie B e dopo 15 giorni ho detto al ds dove l'avessero tirato fuori. Non mi spiegavo che facesse in Serie B: quando era con me era una mezzala che recuperava tantissimi palloni e dava dinamismo. Quando passi dall'Empoli al Milan naturale che ci sia da ambientarsi, e da quando è successo sta diventando davvero un ottimo giocatore. Pioli ha costruito un bel gruppo squadra ripartendo dalle macerie del post-lockdown, un po' come capito anche alla Fiorentina quando venne a mancare Astori". Intanto Milik lascerà la Francia a fine stagione: Milan in corsa