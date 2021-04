Parma-Milan, l’assurda espulsione di Ibrahimovic: “Mi sembra strano eh”

Maresca ha espulso Ibrahimovic dopo che lo svedese ha semplicemente detto una frase in Parma-Milan. Decisione scandalosa.

Ha dell'incredibile quanto successo a Zlatan Ibrahimovic in Parma-Milan. Al 60', infatti, l'attaccante svedese classe 1981 è stato espulso con rosso diretto dopo aver semplicemente avuto una conversazione con l'arbitro. Subito è sembrato molto strano che Ibra potesse essere espulso con il Milan in vantaggio per 0-2 e sopra di un uomo, dopo che l'arbitro aveva fischiato un fallo per i rossoneri. Nel post partita di Milan TV appare ancora più assurda e scandalosa la decisione dell'arbitro Fabio Maresca. Il canale ufficiale rossonero ha infatti mandato in onda l'audio del campo, accompagnato dalle immagini. L'unica frase che Ibra rivolge a Maresca è un "mi sembra strano eh". Immediatamente Maresca estrae il rosso. Una decisione senza senso e che ha rischiato di compromettere una partita. Inoltre, il Milan sarà senza Ibra anche domenica. La conferma dell'accaduto arriva anche da Pioli, ecco le sue parole >>>