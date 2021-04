Parma-Milan, ecco tutti i numeri del match al Tardini

Le statistiche prodotte dal campo dopo il successo contro i gialloblù. Tutti i dati dopo Parma-Milan giocata ieri pomeriggio.

Stefano Bressi

Da Parma arrivano tre gol, per tre punti fondamentali nella corsa alla Champions League. Le reti di Rebić, Kessie e Leão valgono al Milan la quarta vittoria consecutiva in trasferta, un successo che rinforza un ruolino da record lontano da San Siro. La sfida della 30° giornata di Serie A ha prodotto anche altri numeri interessanti, questi:

1- Il Milan ha stabilito il suo record di successi in trasferta (13) in una singola stagione di Serie A.

2- I rossoneri hanno eguagliato il loro record di successi in trasferta (16) in una singola stagione, considerando tutte le competizioni. Questo traguardo era stato raggiunto anche nelle stagioni 1992/93 e 2014/15.

3- Il Milan ha vinto 13 delle prime 15 trasferte in questa Serie A (86.7%): nella storia dei principali campionati europei solo l'Athletic Bilbao (88.9% nel 1932/33) e il Bayern Monaco (88.2% nel 2012/13) hanno avuto una percentuale di successi esterni superiore in una singola stagione.

4- Il Milan ha segnato la sua 20° rete nel corso dei primi 30 minuti di gioco in questo campionato: nessuna squadra ha fatto meglio finora (al pari della Roma).

5- 16 dei 17 gol in campionato segnati da Ante Rebić con la maglia del Milan sono arrivati nel girone di ritorno. Rebić è il secondo croato ad avere segnato per i rossoneri in Serie A contro il Parma, dopo una doppietta di Zvonimir Boban nel novembre 1999.

6- Franck Kessie è il quinto centrocampista straniero ad aver raggiunto la doppia cifra di reti in Serie A in una singola stagione con la maglia del Milan dopo Kaká, Leonardo, Nils Liedholm e Gunnar Gren. L'ivoriano è il primo centrocampista del Milan in doppia cifra di reti in una singola stagione in Serie A dopo le prime 30 partite da Kaká nel 2008/09.

7- Il centrocampista ivoriano, è inoltre il giocatore del Milan che ha segnato più reti in Serie A nell'anno solare 2021.

8- Zlatan Ibrahimović ha registrato il suo 300º successo nei top-5 campionati europei (170 in Serie A, 88 in Ligue 1, 24 in Liga e 18 in Premier League). Lo svedese ha servito il suo terzo assist contro il Parma in Serie A: i precedenti per Patrick Vieira con la Juventus nel 2005 e per Clarence Seedorf nel 2011 con il Milan.

9- Rafael Leão è il secondo giocatore più giovane ad aver superato la soglia dei cinque gol in ciascuno degli ultimi due campionati in Serie A.

10- Theo Hernández è il primo difensore del Milan ad aver servito almeno cinque assist in un singolo campionato da Ignazio Abate nel 2014/15.

Fonte: acmilan.com

Intanto il Milan è pronto a tuffarsi su un parametro zero dal Real Madrid >>>