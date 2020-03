Parma, Kulusevski: “Ibrahimovic? Ha cambiato tutta la Svezia”

NEWS MILAN – Dejan Kulusevski, calciatore del Parma, intervenuto in diretta nella pagina Instagram degli Autogol, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan: “”Lui ha cambiato tutta la Svezia, la nostra nazione è famosa per Ibra. Lui dà la forza per provare a sfondare: ho pensato che, se ce l’ha fatta lui, posso farcela anch’io. Se l’ho mai conosciuto dal vivo? No, infatti non vedo l’ora di giocare contro il Milan: potrei salutarlo e scambiare la maglia con lui”. Intanto Zaccheroni attacca la proprietà del Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android