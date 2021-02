Paquetà il ballerino: che numeri contro il Brest! (VIDEO)

Paquetà, che giocate del brasiliano!

Venerdì sera contro il Brest, il brasiliano ex Milan Lucas Paquetà è stato protagonista di ottime giocate e autore del suo quarto gol in campionato con la maglia dell’Olympique Lione. Il numero 12 del club transalpino ha sbloccato il match al 9′ del primo tempo dando inizio alla sua ottima serata. La squadra di Rudi Garcia ha terminato il primo tempo avanti 3-0, prima di subire la quasi rimonta dei padroni di casa nella ripresa.

Il risultato finale alla fine è stato di 2-3 in favore del Lione che è salito al secondo posto in classifica. In questo video pubblicato su Twitter dal profilo social del Lione, la danza sul pallone di Paquetà che nei minuti finali ha cercato di guadagnare tempo alla bandierina.