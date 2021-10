Pandora Papers, l’inchiesta sui tesori nascosti: Mino Raiola coinvolto

Emerge anche il nome di Mino Raiola nell'inchiesta 'Pandora Papers', che sta indagando sulle presunte ricchezze nascoste di alcuni vip

Si arricchisce con un nome d'eccezione la cosiddetta 'Pandora Papers'. Si tratta di un'indagine giornalistica dell'ICIJ, l'International Consortium of Investigative Journalists, che mira a scoprire i tesori nascosti di alcuni personaggi pubblici nei paradisi fiscali. Un'inchiesta che sta proponendo nomi illustri anche nel mondo del calcio, come ad esempio Carlo Ancelotti e Pep Guardiola. Il nome accennato all'inizio dell'articolo è quello di Mino Raiola, noto agente di Gianluigi Donnarumma e non solo. A nome di Raiola ci sarebbero due società offshore dei Caraibi che presentano il procuratore come unico beneficiario. Si tratta delle società Gama advisery e Gladiator overseas.