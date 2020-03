Panchina Milan, prima di Giampaolo contattati altri due tecnici: i nomi

NEWS MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, ha svelato un retroscena relativo a Marco Giampaolo e al suo approdo al Milan. Maldini, come tutti sanno, ha scelto l’ex Sampdoria per rilanciare la squadra rossonera dopo l’addio di Gennaro Gattuso, ma in realtà altri dirigenti avevano sondato la disponibilità di altri due allenatori: Fonseca (ora alla Roma) e Gian Piero Gasperini (all’Atalanta).

Successivamente entrambi sono stati scartati per puntare su Giampaolo, ma la scelta non è si rivelata vincente, visto l’esonero dell’ottobre scorso. Intanto il Milan tenta un grande colpo in Bundesliga, continua a leggere >>>

