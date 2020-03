Panchina Milan – Pioli è stimato da Gazidis, ma il suo futuro è segnato

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, c’è grande stima di Ivan Gazidis nei confronti di Stefano Pioli. Il tecnico senza dubbio sta svolgendo un buon lavoro al Milan, avendo dato un’identità alla squadra e valorizzando alcuni calciatori, ma il suo futuro appare segnato.

L'amministratore delegato rossonero, insieme ai suoi collaboratori Almstadt e Moncada, ha già scelto Ralf Rangnick, che sta studiando l'italiano e lo staff che verrà in vista della prossima stagione.

