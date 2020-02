Panchina Milan – Gazidis pensa a Rangnick, ma il tedesco non convince

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan pensa al nuovo tecnico per la prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, Ivan Gazidis vorrebbe Ralf Rangnick. Per l’ex Arsenal il tedesco sarebbe il profilo ideale, ma il suo nome non convince Maldini e Boban: scegliere un tecnico, che ha allenato solo in Germania e Austria, seppure con successo, sarebbe una scelta abbastanza discutibile. Intanto c’è un giocatore del Milan che sta vivendo un momento fantastico, continua a leggere >>>

