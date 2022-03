Panchina Italia, tra i candidati c’è anche Gattuso

Anche Gennaro Gattuso, ex tecnico del Milan, sarebbe tra i candidati per sostituire Roberto Mancini alla guida della Nazionale Italiana

C'è anche Gennaro Gattuso in lizza per sostituire Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale italiana. Lo scrive tuttomercatoweb.com, spiegando come l'ex Milan possa diventare il nuovo commissario tecnico. Roberto Mancini ha definito la sconfitta di ieri contro la Macedonia: "La più grande delusione della mia carriera". Dopo una batosta del genere, il tecnico dovrà se decidere se continuare sulla panchina azzurra o dire definitivamente addio.