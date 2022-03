Panchina Italia, contattato Pioli del Milan per sostituire Mancini

Stefano Pioli, allenatore del Milan, sarebbe stato sondato dalla Federazione per diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia

Novità clamorosa quella riferita da Sport Mediaset. Stefano Pioli, allenatore del Milan, nei mesi scorsi sarebbe stato contatto dalla Federazione per diventare il nuovo ct della Nazionale Italiana. Stessa cosa per Andrea Pirlo, ex tecnico della Juventus. Un sondaggio informale, che non ha avuto seguito: Pioli sta benissimo al Milan e non ha intenzione di lasciarlo, anche se ovviamente è sempre bello per un allenatore sedersi sulla panchina del proprio Paese.