Pagelle Italia-Macedonia del Nord 0-1: Immobile e Insigne, dove siete?

Una sconfitta davvero difficile da commentare: l'Italia, per la seconda volta consecutiva, non parteciperà ai Mondiali. Una partita sicuramente strana, dal momento che la Macedonia del Nord ha fatto praticamente un tiro in porta, ma giocata in maniera disordinata. Le occasioni ci sono state, ma è mancata la lucidità per concretizzarle. Nelle prossime schede le pagelle degli azzurri.