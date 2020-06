Paganini: “Milan, Elliott non sarà padrone per molto tempo …”

MILAN NEWS – Paolo Paganini, giornalista sportivo, ha parlato di una possibile cessione del Milan in tempi brevi. Queste le dichiarazioni di Paganini, in esclusiva, ai microfoni di ‘TMW Radio‘.

“Elliott non sarà padrone per molto tempo. Un passaggio fondamentale sarà lo stadio. Se ci sarà il via libera, grossi gruppi potrebbero tornare a riavvicinarsi al club”.

Intanto, sul fronte mercato, il club di Via Aldo Rossi pensa a come poter rinforzare la propria retroguardia in vista della stagione 2020-2021. Due i nomi ‘caldi‘. PER I DETTAGLI, VAI ALLA NEWS >>>