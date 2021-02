Orlando: “Milan? Se perde con l’Inter è una bella botta nei denti”

Milan, le parole dell’ex Orlando

Alessandro Orlando, ex giocatore rossonero, ha parlato del derby tra Milan e Inter. Se i rossoneri dovessero perdere? Queste le sue parole ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Se perde il Milan prende una bella botta nei denti. Ci sarebbero troppi risultati negativi, si perderebbero certezza anche perchè la squadra è giovane. Se perde l'Inter non credo si smarrisca, la vedo più consapevole dei propri mezzi, è meno bella come gioco però può rialzarsi. L'Inter possiede già le sue certezze, ha giocatori esperti che non si fanno scalfire da una partita che va male".