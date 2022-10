Origi, luce in fondo al tunnel: parte dell’allenamento in gruppo / PM News

Come se non bastassero i pesanti forfait di Mike Maignan e Theo Hernandez il Milan, nel corso della partita contro l'Empoli, ha perso per infortunio anche Davide Calabria, Alexis Saelemaekers e Simon Kjaer. Ma, dalla seduta di allenamento odierna a Milanello, arriva finalmente una buona notizia. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione Divock Origi ha svolto parte del lavoro in gruppo ed è dunque sulla via del recupero. Ancora a parte, invece, Theo Hernandez. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>