Nuovo Stadio, oggi secondo incontro per il dibattito pubblico: le ultime

Continua, a piccoli passi, il percorso che porterà alla costruzione del Nuovo Stadio che ospiterà le partite casalinghe di Milan e Inter. Mercoledì scorso c'è stato il primo incontro del dibattito pubblico in cui è stato presentato il progetto che, come noto, prevede la totale demolizione dello stadio di San Siro. Quest'oggi, alle ore 17, andrà in scena il secondo incontro che avrà come titolo "Stadio Milano: le ragioni dell’intervento" e avrà luogo nella sala delle conferenze di Palazzo Reale. Leao, problema rinnovo e offerte in arrivo? Ecco la posizione del Milan