Nuovo Stadio Milano, Fontana: “Si deve fare, su questo nessun dubbio”

Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, ha parlato così della costruzione del nuovo stadio di Milano, voluto da Milan e Inter, a margine dell'evento 'Direzione Nord': "A Milano si deve fare un nuovo stadio, su questo non c'è alcun dubbio. Le squadre che competono ad alti livelli hanno bisogno di strutture che consentano di avere delle risorse aggiuntive importanti. Non dimentichiamo che Wembley è stato abbattuto, ma la memoria è stata comunque mantenuta".