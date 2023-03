Sala: “Milan, 3 settimane per il piano del nuovo stadio. Sull’Inter …”

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha parlato dei passi del Milan sul nuovo stadio a La Maura. E l'Inter? Ecco cosa ha risposto il politico

Daniele Triolo

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha parlato della questione del nuovo stadio del Milan (e per l'Inter) nel suo podcast su 'Spotify' (LEGGI QUI IL SUO INTERVENTO INTEGRALE). Ecco le dichiarazioni del Primo Cittadino meneghino sulla questione, in particolare, dell'interesse del club di Via Aldo Rossi per l'area dell'ippodromo La Maura.

"Questa nuova ipotesi di localizzazione significa due cose - ha detto ancora Sala -. Andare a costruire su un altro terreno privato e non pubblico e sganciarsi dall'Inter. Questa seconda cosa non la commento, la riporto solamente. La proprietà mi ha comunicato che ha bisogno di tre settimane per studiare un master plan che definisca l'intervento. Da quanto capisco ad oggi, riguarderebbe solo la stadio e Casa Milan, non altre costruzioni".

"E l'Inter? Si fa filtrare una ipotesi di localizzazione fuori Milano, ma io non ho conferme in proposito. Quello che vorrei che fosse chiaro è che nessuno li manda via da 'San Siro', ma non posso sostituirmi a loro nelle decisioni che li riguardano", ha concluso Sala.

