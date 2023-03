Nuovo stadio Milan, Sala annuncia: “Oggi incontrerò Cardinale”

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha annunciato che oggi pomeriggio incontrerà Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan. Lo ha riferito l'agenzia di stampa 'ANSA'. Argomento del summit, la volontà di Sala di capire se davvero il club rossonero ha intenzione di costruire un nuovo stadio tutto del Milan nell'area dell'ippodromo La Maura. Sala vuole capire cosa fare, dunque, nell'immediato futuro anche in relazione alle mosse dell'Inter ed alla gestione dello stadio comunale 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Milan, Maldini piazza un colpo di mercato in Serie A >>>