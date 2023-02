Nuovo Stadio Milan, altri problemi: scontro tra Hines e Intesa Sanpaolo

Altre problematiche per il nuovo stadio del Milan: il terreno a Sesto San Giovanni sarebbe il teatro di una disputa

Uno scontro sul terreno della riqualificazione dell’area di Sesto San Giovanni dove sorgevano le acciaierie Falck per il progetto rinominato Milano-Sesto, portato avanti da Hines Iron. E proprio in quell’area, il sindaco Di Stefano ha dato la sua disponibilità per la costruzione di un nuovo stadio che ospiti Milan e Inter.