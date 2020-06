Nuovo stadio, Maran: “Volumetrie? La richiesta dei club è impossibile”

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Milan e Inter lavorano alla creazione del nuovo stadio, tuttavia c’è il solito problema relativo alle volumetrie. Per il Comune la richiesta dei due club è troppo alta.

A proposito del nuovo stadio, sono riportate le parole di Pierfrancesco Maran, assessore all'Urbanistica: "Al netto di alcune macro criticità che abbiamo, se l'indice edificatorio proposto resta questo è impossibile avere un giudizio positivo della giunta. La richiesta di volumetrie delle società continua a non convincerci perché di fatto sono state raddoppiate". Milan e Inter chiedono 180 mila metri quadrati di edificabilità.