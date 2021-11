Nuovo stadio, i residenti sono contrari: “Vogliamo il referendum”

I residenti, così come viene riportato dal Corriere della Sera, sono contro il nuovo stadio: pronta la raccolta firme per il referendum

La volontà dei residenti è quella di "bloccare questo scempio". Di tutt'altro avviso il sindaco Giuseppe Sala, che già qualche giorno fa ha parlato dell'ipotesi referendum: "I referendum vanno tenuti su questioni di natura etica e morale. Siamo delegati dai cittadini per prendere delle decisioni e non possiamo scaricare su di loro le nostre decisioni. Per questo sono radicalmente contrario. È sempre positivo approfondire, ma è chiaro che se la questione deve essere lo stadio sì o lo stadio no, non andrebbe bene. Questa è una responsabilità che io mi sono ampiamente preso. Ho portato con tempo e pazienza le società ad accettare le nostre condizioni e mi sembra una cosa molto buona. Quindi non credo che ci sia più spazio per ripensamenti". Staremo a vedere.